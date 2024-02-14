Осипов Венедикт Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Венедикт Тимофеевич

Место рождения

с. Кунича, Флорештский район

Дата рождения

14.03.1915

Дата смерти

12.02.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1915

Отец: Осипов Тимофей

Мать: Елена Емельяновна

Военная награда
Неизвестно
Осипов Венедикт Тимофеевич красноармеец В архив Дата рождения __.__.1915 Место рождения Молдавская ССР, Бельцкий уезд, Сынжерейский р-н, Драгокенийский с/с, с. Сакоровка Место призыва Сынжерейский РВК... Показать все
Смерть
12.02.1970

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