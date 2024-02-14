Осипов Венедикт Тимофеевич
Место рожденияс. Кунича, Флорештский район
Дата рождения14.03.1915
Дата смерти12.02.1970
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1915
Отец: Осипов Тимофей
Мать: Елена Емельяновна
Военная награда
Неизвестно
Осипов Венедикт Тимофеевич красноармеец В архив Дата рождения __.__.1915 Место рождения Молдавская ССР, Бельцкий уезд, Сынжерейский р-н, Драгокенийский с/с, с. Сакоровка Место призыва Сынжерейский РВК... Показать все
Смерть
12.02.1970