Бондарев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козловская Зинаида Фёдоровна

Развод
Неизвестно

Жена: Козловская Зинаида Фёдоровна

Рождение ребёнка
Между 27.09.1958 и 29.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козловская Зинаида Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козловская Зинаида Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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