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Белокур Матвей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1828 и 1832

Дата смерти

27.11.1888 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1828 и 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1856 ст.

Жена: Белокур Параскева Павловна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
1873

Сын: Белокур Максим Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
13.12.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Степан Кириллович Бедлинский
Восприемник
30.11.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Варвара Кирилловна Бедлинская
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
27.11.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SCQ-9?i=627&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
29.11.1888 ст.
на отведенном кладбище
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