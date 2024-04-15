Белокур Матвей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1828 и 1832
Дата смерти27.11.1888 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1856 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
1873
Восприемник
13.12.1877 ст.
Степан Кириллович Бедлинский
Восприемник
30.11.1880 ст.
Варвара Кирилловна Бедлинская
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.11.1888 ст.
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SCQ-9?i=627&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
29.11.1888 ст.
на отведенном кладбище