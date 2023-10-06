Зыкова Ксения Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1899
Дата смерти08.03.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Иван Ипатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Ипатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зыков Иван Ипатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Галина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.11.1928
Отец ребёнка: Зыков Иван Ипатьевич
Смерть
08.03.1982