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Зыкова Ксения Николаевна

Место рождения

Луговое, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.02.1899

Дата смерти

08.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Луговое, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Иван Ипатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Ипатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Евгений Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Ипатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Галина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.11.1928

Сын: Зыков Валерий Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Ипатьевич

Смерть
08.03.1982

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