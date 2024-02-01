Трофимов (Кабалина) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1957
Дочь: Румянцева Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Трофимов Алексей Николаевич
Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабалин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Белов Николай
Смерть
Неизвестно