Трофимов (Кабалина) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов (Кабалина) Александра Николаевна

Трофимов (Кабалина) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1957

Дочь: Румянцева Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Трофимов Алексей Николаевич

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабалин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close