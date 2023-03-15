Гродецкий Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гродецкий Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1925

Дата смерти

13.07.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1925

Отец: Гродецкий Давыд

Мать: Гродецкая Анна

Рождение ребёнка
27.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гродецкая Любовь

Рождение ребёнка
30.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гродецкая Любовь

Смерть
13.07.1984
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