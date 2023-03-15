Гродецкий Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1925
Дата смерти13.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1925
Отец: Гродецкий Давыд
Мать: Гродецкая Анна
Рождение ребёнка
27.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гродецкая Любовь
Рождение ребёнка
30.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гродецкая Любовь
Смерть
13.07.1984