Седых Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кусакина Зинаида Борисовна
Мать ребёнка: Седых Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Седых Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седых Александр Борисович
Мать ребёнка: Седых Просковья
Рождение ребёнка
14.02.1918
Сын: Седых Иван Борисович
Мать ребёнка: Седых Просковья
Гаритово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1941