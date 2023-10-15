Седых Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седых Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кусакина Зинаида Борисовна

Мать ребёнка: Седых Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седых Павел Борисовчи

Мать ребёнка: Седых Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седых Александр Борисович

Мать ребёнка: Седых Просковья

Рождение ребёнка
14.02.1918

Сын: Седых Иван Борисович

Мать ребёнка: Седых Просковья

Гаритово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1941

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