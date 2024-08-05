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Марина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

До 1842

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воздвиженский Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Воздвиженский (?) Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Воздвиженский (?) Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Воздвиженский Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Григорий Васильевич

Смерть
До 1842

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