Марина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиДо 1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Воздвиженский (?) Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Воздвиженский Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Воздвиженский (?) Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Воздвиженский Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Воздвиженский Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Воздвиженский Григорий Васильевич
Смерть
До 1842