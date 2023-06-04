Ерлыкова (Логинова) Авдотья Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерлыкова (Логинова) Авдотья Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Логинов Марк Антонович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1867

Муж: Ерлыков Евстафий Захарович

Рождение ребёнка
28.08.1867

Сын: Ерлыков Захар Евстафьевич

Отец ребёнка: Ерлыков Евстафий Захарович

Ярлыково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.08.1867

Дочь: Анна Евстафьевна

Отец ребёнка: Ерлыков Евстафий Захарович

Ярлыково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Ерлыков Филипп Евстафьевич

Отец ребёнка: Ерлыков Евстафий Захарович

Ярлыково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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