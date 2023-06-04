Ерлыкова (Логинова) Авдотья Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Логинов Марк Антонович
Бракосочетание
17.02.1867
Рождение ребёнка
28.08.1867
Сын: Ерлыков Захар Евстафьевич
Отец ребёнка: Ерлыков Евстафий Захарович
Рождение ребёнка
28.08.1867
Дочь: Анна Евстафьевна
Отец ребёнка: Ерлыков Евстафий Захарович
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Ерлыков Филипп Евстафьевич
Отец ребёнка: Ерлыков Евстафий Захарович
Смерть
Неизвестно