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Хафиза Ягофар Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Мифтахетдинов Миннибай

Отец ребёнка: Мифтахетдин Абсалям Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
18.04.1845

Сын: Фаттахетдин Мифтахетдин Улы

Отец ребёнка: Мифтахетдин Абсалям Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
16.10.1847

Сын: Мифтахетдинов Фасхутдин

Отец ребёнка: Мифтахетдин Абсалям Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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