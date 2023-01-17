Беляева (Яницкая) Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рождения27.01.1903 ст.
Дата смерти29.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1903 ст.
Бабушка Маруся родилась в д.Черменина Анциферовской волости. Крещена в Усть-Кемской Спасской церкви. Восприемники: кр.д.Чермениной Павел Захарович Черменин и той же деревни жена Екатерина Прокопьевна ... Показать все
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Гуляева Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Гуляев Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Гуляев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Гуляев Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
07.06.1946
Дочь: Тимофеева Альбина Афанасьевна
Отец ребёнка: Беляев Афанасий Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1948
Сын: Яницкий Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Беляев Афанасий Николаевич
Бракосочетание
24.09.1956
24.09.1956 заключили брак мои родные Де и Ба, ему 66 ей 54,он не состоял в браке, она вдова. Поручителей не было и в документе из ЗАГС удалось прочесть очень скудные «иные» сведения, на руки мне его н... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.1978