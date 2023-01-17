Беляева (Яницкая) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева (Яницкая) Мария Иосифовна

Беляева (Яницкая) Мария Иосифовна

avatar

Место рождения

Черменина, Анциферовская волость, Енисейский уезд

Дата рождения

27.01.1903 ст.

Дата смерти

29.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1903 ст.

Отец: Яницкий Иосиф/Осип Михайлович

Мать: Яницкая Надежда Игнатьевна

Черменина, Анциферовская волость, Енисейский уезд
Бабушка Маруся родилась в д.Черменина Анциферовской волости. Крещена в Усть-Кемской Спасской церкви. Восприемники: кр.д.Чермениной Павел Захарович Черменин и той же деревни жена Екатерина Прокопьевна ... Показать все
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Гуляева Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Гуляев Михаил Владимирович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1934

Сын: Гуляев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Гуляев Михаил Владимирович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.06.1946

Дочь: Тимофеева Альбина Афанасьевна

Отец ребёнка: Беляев Афанасий Николаевич

Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.01.1948

Сын: Яницкий Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Беляев Афанасий Николаевич

Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
24.09.1956

Муж: Беляев Афанасий Николаевич

Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
24.09.1956 заключили брак мои родные Де и Ба, ему 66 ей 54,он не состоял в браке, она вдова. Поручителей не было и в документе из ЗАГС удалось прочесть очень скудные «иные» сведения, на руки мне его н... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Михаил Владимирович

Смерть
29.05.1978
Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close