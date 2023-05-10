Корженко Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Корженко Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Хлюпас Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Корженко Валерий Павлович
Мать ребёнка: Хлюпас Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Корженко Эльвира Павловна
Мать ребёнка: Хлюпас Надежда Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хлюпас Надежда Семеновна
Смерть
Неизвестно