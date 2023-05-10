Корженко Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорженко Павел

Корженко Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Корженко Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Хлюпас Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Корженко Валерий Павлович

Мать ребёнка: Хлюпас Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Корженко Эльвира Павловна

Мать ребёнка: Хлюпас Надежда Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлюпас Надежда Семеновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close