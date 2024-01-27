Шереметов Генадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметов Генадий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шереметов Михаил ?

Мать: Шереметова Ефросинья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Геннадьевна

Мать ребёнка: Шереметова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ? Геннадьевич

Мать ребёнка: Шереметова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ? Геннадьевич

Мать ребёнка: Шереметова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шереметова Анастасия

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