Шереметов Генадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шереметов Михаил ?
Мать: Шереметова Ефросинья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Геннадьевна
Мать ребёнка: Шереметова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ? Геннадьевич
Мать ребёнка: Шереметова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ? Геннадьевич
Мать ребёнка: Шереметова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шереметова Анастасия