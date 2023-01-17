Лупу (Стати) Максим Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупу (Стати) Максим Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.2014

Сын: Ламанин Данил Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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