Лупу (Стати) Максим Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.2014
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности