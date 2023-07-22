Бяков Семен Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1857
Отец: Бяков Спиридон Гаврилович
Дата рождения высислена исходя из записи о бракосочетании в возрасте 22 лет в 1879 году. Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 1. Д. 20
Бракосочетание
18.04.1879
Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 20 разворот 348 (441 зачёркнуто) жениху 22 невесте 19
Рождение ребёнка
18.09.1880
Мать ребёнка: Бякова Анастасия Васильевна
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 37 разворот 94 Восприемник Варфоломей Иванович Бяков
Рождение ребёнка
18.09.1882
Мать ребёнка: Бякова Анастасия Васильевна
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви разворот Восприемник той же деревни крестьянин Харлампий Бяков
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Александра Семеновна
Год рождения 1884 вычислен исходя из записи о смерти в 1889 в возрасте 5 лет в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
30.10.1890
Дочь: Александра Семеновна
Мать ребёнка: Бякова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
12.05.1894
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Бякова Анастасия Васильевна
Восприемник - той же деревни крестьянская вдова Агапия Ивановна Бякова Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области» Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д.... Показать все
Поручитель
05.04.1904
На свадьбе Агафии Ивановны Бяковой и Гаева
Смерть
Неизвестно