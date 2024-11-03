Никифоров Кирилл Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1867 и 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1867 и 1868
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
15.10.1889
Рождение ребёнка
09.06.1896 ст.
Сын: Никифоров Кирилл Кириллович
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
20.04.1900 ст.
Сын: Никифоров Федор Кириллович
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Федоровна
Шабаново, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно