Никифоров Кирилл Федорович Между 1867 и 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифоров Кирилл Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1867 и 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1867 и 1868

Отец: Никифоров Федор Алексеевич

Мать: Никифорова Дарья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Евдокия Федоровна

Бракосочетание
15.10.1889

Жена: Никифорова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
09.06.1896 ст.

Сын: Никифоров Кирилл Кириллович

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
20.04.1900 ст.

Сын: Никифоров Федор Кириллович

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Федоровна

Шабаново, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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