Роман Тихонович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиМежду 1796 и 1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Тихон Федорович
Мать: Пелагия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Василий Романович
Мать ребёнка: Марфа Минеевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Пелагия Романовна
Мать ребёнка: Марфа Минеевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иван Романович
Мать ребёнка: Марфа Минеевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван Романович
Мать ребёнка: Марфа Минеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Минеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1796 и 1808