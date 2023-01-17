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Роман Тихонович

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Место рождения

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Между 1796 и 1808

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Тихон Федорович

Мать: Пелагия Леонтьевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Василий Романович

Мать ребёнка: Марфа Минеевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Пелагия Романовна

Мать ребёнка: Марфа Минеевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Иван Романович

Мать ребёнка: Марфа Минеевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Иван Романович

Мать ребёнка: Марфа Минеевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Минеевна

Место жительства
Неизвестно
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1796 и 1808
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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