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Шишкина Валентина
Шишкина Валентина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шишкина (Боженкова) Мария Пантелеймоновна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать:
Шишкина Мария Пантелеймоновна
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