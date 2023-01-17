Яковенко Прокопий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковенко Прокопий Николаевич

Яковенко Прокопий Николаевич

avatar

Место рождения

г.Александрия

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Яковенко Николай Якимов

Мать: Яковенко Пелагея Иванова

г.Александрия
Бракосочетание
15.10.1878

Жена: Яковенко Александра Феодоровна

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Лапинская Василиса

Мать ребёнка: Яковенко Александра Феодоровна

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Яковенко Дмитрий Прокопьевич

Мать ребёнка: Яковенко Александра Феодоровна

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Яковенко Илья Прокопьевич

Мать ребёнка: Яковенко Александра Феодоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковенко Ларион ?

Мать ребёнка: Яковенко Александра Феодоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close