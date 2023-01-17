Яковенко Прокопий Николаевич
Место рожденияг.Александрия
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Яковенко Николай Якимов
Мать: Яковенко Пелагея Иванова
г.Александрия
Бракосочетание
15.10.1878
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Лапинская Василиса
Мать ребёнка: Яковенко Александра Феодоровна
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Яковенко Дмитрий Прокопьевич
Мать ребёнка: Яковенко Александра Феодоровна
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Яковенко Илья Прокопьевич
Мать ребёнка: Яковенко Александра Феодоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковенко Ларион ?
Мать ребёнка: Яковенко Александра Феодоровна
Смерть
Неизвестно