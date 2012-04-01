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Корытин Михаил Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1931

Дата смерти

?.04.2012

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1931

Отец: Корытин Илья Семёнович

Мать: Корытина Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
15.02.1955

Дочь: Ненахова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Корытина Мария Николаевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1956

Сын: Корытин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Корытина Мария Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корытина Мария Николаевна

Смерть
?.04.2012
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