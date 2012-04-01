Корытин Михаил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1931
Дата смерти?.04.2012
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1931
Отец: Корытин Илья Семёнович
Рождение ребёнка
15.02.1955
Дочь: Ненахова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Корытина Мария Николаевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1956
Сын: Корытин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Корытина Мария Николаевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.2012