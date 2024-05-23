Пономаренко (Бережная) Мелания Пономаренко
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
15.10.1895
Брак. Аз 24 от 15.10.1895. Жених: Новомосковского уезда, Подпольных хуторов крестьянин, вторым браком, 26. Невеста: села Песчанка крестьянка, 20. Архангело-Михайловская церковь, с. Песчанка Новомосков... Показать все
Смерть
Неизвестно