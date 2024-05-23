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Пономаренко (Бережная) Мелания Пономаренко

Место рождения

Песчанка, Дніпропетровська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Бережный Сергей Васильевич

Мать: Бережная Анастасия Порфирьевна

Песчанка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
15.10.1895

Муж: Пономаренко Прохор Евтихиевич

Песчанка, Дніпропетровська область
Брак. Аз 24 от 15.10.1895. Жених: Новомосковского уезда, Подпольных хуторов крестьянин, вторым браком, 26. Невеста: села Песчанка крестьянка, 20. Архангело-Михайловская церковь, с. Песчанка Новомосков... Показать все
Смерть
Неизвестно

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