Калмыкова (Донина) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова (Донина) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1899 ст.

Муж: Калмыков Тарас Никитович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ab4432ec-47e6-4f7d-9500-ffce8fdeb363/151
Рождение ребёнка
09.10.1900 ст.

Дочь: Пелагея Тарасовна

Отец ребёнка: Калмыков Тарас Никитович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/133
Восприемник
01.05.1901 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/114
Рождение ребёнка
19.01.1905 ст.

Дочь: Мария Тарасовна

Отец ребёнка: Калмыков Тарас Никитович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ee984acd-48d5-4d0d-ae13-8a07f98b3583/58
Смерть
Неизвестно

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