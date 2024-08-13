Калмыкова (Донина) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1899 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ab4432ec-47e6-4f7d-9500-ffce8fdeb363/151
Рождение ребёнка
09.10.1900 ст.
Дочь: Пелагея Тарасовна
Отец ребёнка: Калмыков Тарас Никитович
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/133
Восприемник
01.05.1901 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/114
Рождение ребёнка
19.01.1905 ст.
Дочь: Мария Тарасовна
Отец ребёнка: Калмыков Тарас Никитович
https://ya.ru/archive/catalog/ee984acd-48d5-4d0d-ae13-8a07f98b3583/58
Смерть
Неизвестно