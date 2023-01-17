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Гак Матрона Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

24.12.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Стефан Феодорович

Отец ребёнка: Гак Феодор Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гак Феодор Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Димитрий Феодорович

Отец ребёнка: Гак Феодор Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Демьян Феодорович

Отец ребёнка: Гак Феодор Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Иван Феодорович

Отец ребёнка: Гак Феодор Филиппович

Смерть
24.12.1900 ст.
Чаплинка, Дніпропетровська область
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