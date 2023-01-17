Гак Матрона Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824 ст.
Дата смерти24.12.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гак Феодор Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гак Феодор Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гак Феодор Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гак Иван Феодорович
Отец ребёнка: Гак Феодор Филиппович
Смерть
24.12.1900 ст.
Чаплинка, Дніпропетровська область