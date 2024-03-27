Акулова (Мошкович) Вера
Место рожденияPodlopatki, Mukhorshibirsky District, Buryatia, Russia
Дата рождения11.09.1909
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1909
Отец: Мошкович Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акулов Юрий
Отец ребёнка: Акулов ?
Рождение ребёнка
Около 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еременко Павел
Смерть
1987