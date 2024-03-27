Акулова (Мошкович) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулова (Мошкович) Вера

Акулова (Мошкович) Вера

Место рождения

Podlopatki, Mukhorshibirsky District, Buryatia, Russia

Дата рождения

11.09.1909

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1909

Отец: Мошкович Михаил

Мать: Мошкович (Банкова) Розалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулов Юрий

Отец ребёнка: Акулов ?

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еременко Павел

Смерть
1987

Мы используем куки для улучшения работы сайта.