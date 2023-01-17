Семенюк Артемий Сильвестрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873 ст.
Отец: Семенюк Сильвестр известно
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1895 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 22 года | Невесте 22 года
Рождение ребёнка
21.01.1899 ст.
Сын: Семенюк Андрей Артемьевич
Мать ребёнка: Семенюк Евфимия Трофимовна
Рождение ребёнка
12.01.1901 ст.
Дочь: Семенюк Татьяна Артемьевна
Мать ребёнка: Семенюк Евфимия Трофимовна
Рождение ребёнка
26.04.1902 ст.
Дочь: Семенюк Анна Артемьевна
Мать ребёнка: Семенюк Евфимия Трофимовна
Рождение ребёнка
14.04.1905 ст.
Сын: Семенюк Евстафий Артемьевич
Мать ребёнка: Семенюк Евфимия Трофимовна
Рождение ребёнка
20.11.1907 ст.
Сын: Семенюк Артемий Артемьевич
Мать ребёнка: Семенюк Евфимия Трофимовна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно