Семенюк Артемий Сильвестрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Артемий Сильвестрович

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873 ст.

Отец: Семенюк Сильвестр известно

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
30.04.1895 ст.

Жена: Семенюк Евфимия Трофимовна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 22 года | Невесте 22 года
Рождение ребёнка
21.01.1899 ст.

Сын: Семенюк Андрей Артемьевич

Мать ребёнка: Семенюк Евфимия Трофимовна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.01.1901 ст.

Дочь: Семенюк Татьяна Артемьевна

Мать ребёнка: Семенюк Евфимия Трофимовна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
26.04.1902 ст.

Дочь: Семенюк Анна Артемьевна

Мать ребёнка: Семенюк Евфимия Трофимовна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
14.04.1905 ст.

Сын: Семенюк Евстафий Артемьевич

Мать ребёнка: Семенюк Евфимия Трофимовна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
20.11.1907 ст.

Сын: Семенюк Артемий Артемьевич

Мать ребёнка: Семенюк Евфимия Трофимовна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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