(Попова) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Авдотья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1823

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1801 г.р.

Мать

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823

Отец: Попов Иван Дмитриевич

Мать: Матрена

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