Стаценко Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1926
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1964
Рождение ребёнка
1971
Смерть
1989