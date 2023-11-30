Стаценко Михаил Васильевич 24.10.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стаценко Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1926

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стаценко (Мельникова) Пелагея Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стаценко (Мельникова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
04.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стаценко (Мельникова) Пелагея Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стаценко (Мельникова) Пелагея Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1989

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