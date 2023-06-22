Мордовин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мордовин Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Фугина Антонина Фроловна
Рождение ребёнка
25.07.1937
Дочь: Караулова (Мордовина) Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Фугина Антонина Фроловна
Смерть
Неизвестно