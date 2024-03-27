Гайнутдинова Миннезамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнутдинова Миннезамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гайнутдинова) Минназиган

Отец ребёнка: Гайнутдинов Загрутдин

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бурганова (Гайнутдинова) Шамсизихан

Отец ребёнка: Гайнутдинов Загрутдин

Смерть
Неизвестно

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