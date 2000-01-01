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Николай
Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.04.1981
Пол
Мужской
Отец
Николай
Мать
Елена
Дети
Анастасия
Добавил:
МИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1981
Отец:
Николай
Мать:
Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Анастасия
Мать ребёнка:
Мария
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