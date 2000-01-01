Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1981

Отец: Николай

Мать: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Мария

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