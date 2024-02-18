Губская ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губская ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1982

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1982

Отец: Губский МИХАИЛ ИЛЬИЧ

Мать: Губская ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Рождение ребёнка
12.04.2004

Сын: Добында АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.12.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добында АлексАНДР Васильевич

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