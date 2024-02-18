Губская ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1982
Отец: Губский МИХАИЛ ИЛЬИЧ
Мать: Губская ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Рождение ребёнка
12.04.2004
Сын: Добында АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.12.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Добында АлексАНДР Васильевич