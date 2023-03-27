Захаров Евтропий Евстратович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Елизавета Евтропьевна
Мать ребёнка: Захарова Агафья Евтропьевна
Рождение ребёнка
07.12.1907
Дочь: Кондратьева Екатерина Евтропьевна
Мать ребёнка: Захарова Агафья Евтропьевна
Якутия
Рождение ребёнка
13.09.1913
Сын: Захаров Евсей Евтропьевич
Мать ребёнка: Захарова Агафья Евтропьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарова Агафья Евтропьевна
Работа или профессия
Неизвестно
старообрядческий священник (куратор в молельном доме)