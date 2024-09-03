Антонов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Василий

Антонов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова (Буканова) Александра Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова (Буканова) Александра Семёновна

Рождение ребёнка
29.11.1927

Сын: Антонов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Антонова (Буканова) Александра Семёновна

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