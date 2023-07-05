Петр Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Роман
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Сын: Андрей Петрович
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1832
Сын: Павел Петрович
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1840
Сын: Косьма Петрович
Мать ребёнка: Пелагея
Смерть
Неизвестно