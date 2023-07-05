Петр Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1793 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Роман

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Андрей Петрович

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1832

Сын: Павел Петрович

Мать ребёнка: Пелагея

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Косьма Петрович

Мать ребёнка: Пелагея

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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