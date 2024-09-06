Шушканов Ким Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1927
Дата смерти02.11.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шушканова (Горохов) Езизавета Михайловна
Смерть
02.11.1969