Шушканов Ким Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушканов Ким Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1927

Дата смерти

02.11.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушканова (Горохов) Езизавета Михайловна

Рождение ребёнка
17.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шушканова (Горохов) Езизавета Михайловна

Смерть
02.11.1969

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