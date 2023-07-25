Яранцев Виктор Павлович
Место рождения
Дата рождения26.11.1946
Дата смерти25.07.2023
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1946
Отец: Яранцев Павел Моисеевич
Мать: Яранцева Анна Исаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1970
Дочь: Мельникова (Яранцева) Галина Викторовна
Мать ребёнка: Яранцева (Васильева) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
23.09.1980
Мать ребёнка: Яранцева (Васильева) Валентина Михайловна
Смерть
25.07.2023