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Яранцев Виктор Павлович

Место рождения

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край

Дата рождения

26.11.1946

Дата смерти

25.07.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1946

Отец: Яранцев Павел Моисеевич

Мать: Яранцева Анна Исаевна

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яранцев Павел Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1970

Дочь: Мельникова (Яранцева) Галина Викторовна

Мать ребёнка: Яранцева (Васильева) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
23.09.1980

Сын: Яранцев Павел Викторович

Мать ребёнка: Яранцева (Васильева) Валентина Михайловна

Смерть
25.07.2023

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