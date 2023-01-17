Ласточкин Ростислав Иванович
Место рождения
Дата рождения04.10.1909
Дата смерти23.12.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1909
Место жительства
С 1924
Место жительства
С 1930 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1969
Место жительства
Неизвестно
г. Баку, Азербайджанская ССР
Смерть
23.12.1969