Ласточкин Ростислав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласточкин Ростислав Иванович

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Место рождения

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

04.10.1909

Дата смерти

23.12.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1909
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1924
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1930 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1969
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
г. Баку, Азербайджанская ССР
Смерть
23.12.1969
Москва, город федерального значения Москва
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