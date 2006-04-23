Михайлова (Придатко) Анна Ефимовна 26.09.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлова (Придатко) Анна Ефимовна

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Место рождения

село Псяровка, Немировский район, Винницкий округ, Подольская губерния, Украинская ССР, СССР

Дата рождения

26.09.1924

Дата смерти

23.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1924

Отец: Придатко Ефим Захарович

Мать: Придатко (Поролло) Мария Николаевна

село Псяровка, Немировский район, Винницкий округ, Подольская губерния, Украинская ССР, СССР
Бракосочетание
08.07.1946

Муж: Михайлов Степан Васильевич

г. Ужгород, УССР, СССР
Рождение ребёнка
10.03.1947

Сын: Михайлов Валерий Степанович

Отец ребёнка: Михайлов Степан Васильевич

г. Ужгород, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
25.03.1951

Сын: Михайлов Геннадий Степанович

Отец ребёнка: Михайлов Степан Васильевич

г. Немиров, Немировский район, Винницкая область, Украинская ССР, СССР
Смерть
23.04.2006
г. Барнаул, Алтайский край, Российская Федерация
Причина смерти: Рак тела желудка
Похороны
Неизвестно
Черницкое кладбище, г. Барнаул, ул. Пионерская, 2Б

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