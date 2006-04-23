Михайлова (Придатко) Анна Ефимовна
Место рождениясело Псяровка, Немировский район, Винницкий округ, Подольская губерния, Украинская ССР, СССР
Дата рождения26.09.1924
Дата смерти23.04.2006
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.09.1924
село Псяровка, Немировский район, Винницкий округ, Подольская губерния, Украинская ССР, СССР
Бракосочетание
08.07.1946
г. Ужгород, УССР, СССР
Рождение ребёнка
10.03.1947
Сын: Михайлов Валерий Степанович
Отец ребёнка: Михайлов Степан Васильевич
г. Ужгород, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
25.03.1951
Сын: Михайлов Геннадий Степанович
Отец ребёнка: Михайлов Степан Васильевич
г. Немиров, Немировский район, Винницкая область, Украинская ССР, СССР
Смерть
23.04.2006
г. Барнаул, Алтайский край, Российская Федерация
Причина смерти: Рак тела желудка
Похороны
Неизвестно
Черницкое кладбище, г. Барнаул, ул. Пионерская, 2Б