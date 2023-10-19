Аксенова (Никишина) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Никишина) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1983
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