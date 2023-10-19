Аксенова (Никишина) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1983