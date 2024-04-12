Артемонов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемонов Григорий

Артемонов Григорий

Место рождения

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

1772

Пол

Мужской

Отец

1689 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1718 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Афанасьев Артамон

Мать: не указана

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Григорьев Яков

Мать ребёнка: Герасимова Марья

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Григорьев Петр

Мать ребёнка: Герасимова Марья

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Б/ф Михайло Григорьев

Мать ребёнка: Герасимова Марья

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Герасимова Марья

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Марья

Смерть
1772
Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close