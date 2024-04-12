Артемонов Григорий
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти1772
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Афанасьев Артамон
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Григорьев Яков
Мать ребёнка: Герасимова Марья
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Григорьев Петр
Мать ребёнка: Герасимова Марья
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: Герасимова Марья
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Герасимова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герасимова Марья
Смерть
1772