Riedinger Michael — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Riedinger Michael

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Riedinger Franz

Мать: Maria

Смерть
Неизвестно
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