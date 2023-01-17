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Близоруков Андрей Сергеевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.09.2013

Жена: Близорукова Алиса Андреевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.09.2013

Жена: Близорукова Алиса Андреевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.2016

Сын: Близоруков Игорь Андреевич

Мать ребёнка: Близорукова Алиса Андреевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.2018

Дочь: Близорукова Мила Андреевна

Мать ребёнка: Близорукова Алиса Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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