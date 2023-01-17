Близоруков Андрей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения25.08.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.09.2013
Бракосочетание
12.09.2013
Рождение ребёнка
15.01.2016
Сын: Близоруков Игорь Андреевич
Мать ребёнка: Близорукова Алиса Андреевна
Рождение ребёнка
05.07.2018
Дочь: Близорукова Мила Андреевна
Мать ребёнка: Близорукова Алиса Андреевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния