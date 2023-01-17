Вампилов Александр Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вампилов Александр Валентинович

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Место рождения

Черемхово, Черемховское, Иркутская область

Дата рождения

19.08.1937

Дата смерти

17.08.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С 1937 по 1955
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С 1955 по 1963
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1963 по 1965
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1965 по 1972
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
17.08.1972
Байкал (порт), Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
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