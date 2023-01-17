Вампилов Александр Валентинович
Место рождения
Дата рождения19.08.1937
Дата смерти17.08.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1937 по 1955
Место жительства
С 1955 по 1963
Место жительства
С 1963 по 1965
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1965 по 1972
Смерть
17.08.1972
Байкал (порт), Слюдянский муниципальный район, Иркутская область