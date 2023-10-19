Михнев Василий Обросимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихнев Василий Обросимович

Михнев Василий Обросимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

1716 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1716

Сын: Михнев Тихон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.