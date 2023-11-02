Галочкина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галочкина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1896

Дочь: Дубровина Аксиния Фёдоровна

Отец ребёнка: Галочкин Фёдор Игнатьевич

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Галочкин ? Фёдорович

Отец ребёнка: Галочкин Фёдор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Галочкин ? Фёдорович

Отец ребёнка: Галочкин Фёдор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: ? Фёдоровна

Отец ребёнка: Галочкин Фёдор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: ? Фёдоровна

Отец ребёнка: Галочкин Фёдор Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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