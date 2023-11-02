Галочкина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.10.1896
Дочь: Дубровина Аксиния Фёдоровна
Отец ребёнка: Галочкин Фёдор Игнатьевич
Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1900
Сын: Галочкин ? Фёдорович
Отец ребёнка: Галочкин Фёдор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Галочкин ? Фёдорович
Отец ребёнка: Галочкин Фёдор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: ? Фёдоровна
Отец ребёнка: Галочкин Фёдор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: ? Фёдоровна
Отец ребёнка: Галочкин Фёдор Игнатьевич
Смерть
Неизвестно