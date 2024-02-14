(Салахетдинова) Раиса Мустафовна
Место рожденияСууксу Горьковской обл.
Дата рождения1934
Дата смерти2016
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Салахетдинов Мустафа
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Басеров Хайрулла
Рождение ребёнка
10.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Басеров Хайрулла
Смерть
2016