(Салахетдинова) Раиса Мустафовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Салахетдинова) Раиса Мустафовна

Место рождения

Сууксу Горьковской обл.

Дата рождения

1934

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Салахетдинов Мустафа

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басеров Хайрулла

Рождение ребёнка
10.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басеров Хайрулла

Смерть
2016

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