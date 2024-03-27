Лукманов Мударис Фаритович
Место рожденияд.Аксаитово, Татышлинского района, БАССР
Дата рождения27.04.1957
Дата смерти2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Аксаитово, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
01.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Аксаитово, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
20.10.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Аксаитово, Татышлинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2017
д.Аксаитово, Татышлинского района, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Аксаитово, Татышлинского района, РБ, РФ