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Лукманов Мударис Фаритович

Место рождения

д.Аксаитово, Татышлинского района, БАССР

Дата рождения

27.04.1957

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Аксаитово, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
27.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Аксаитово, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
01.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Аксаитово, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
20.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Аксаитово, Татышлинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2017
д.Аксаитово, Татышлинского района, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Аксаитово, Татышлинского района, РБ, РФ
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