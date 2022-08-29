Тюрина Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Иван
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Тюрина) Александра
Отец ребёнка: Тюрин Иван
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тюрин Василий
Отец ребёнка: Тюрин Иван
Рождение ребёнка
1854
Сын: Тюрин Александр
Отец ребёнка: Тюрин Иван
Рождение ребёнка
1857
Сын: Тюрин Григорий
Отец ребёнка: Тюрин Иван
Смерть
Неизвестно