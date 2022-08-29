Тюрина Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Иван

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Тюрина) Александра

Отец ребёнка: Тюрин Иван

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Тюрин Василий

Отец ребёнка: Тюрин Иван

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Тюрин Александр

Отец ребёнка: Тюрин Иван

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Тюрин Григорий

Отец ребёнка: Тюрин Иван

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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