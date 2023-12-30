Турицына Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турицына Ксения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1986

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

2014 г.р.
2018 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1986

Отец: Турицын Павел Леонидович

Мать: Турицына Вера Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатин Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
29.04.2014

Дочь: Гатин Алена Евгеньевна

Отец ребёнка: Гатин Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
05.04.2018

Сын: Гатин Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Гатин Евгений Владимирович

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