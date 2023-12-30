Турицына Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1986
Отец: Турицын Павел Леонидович
Мать: Турицына Вера Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гатин Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
29.04.2014
Дочь: Гатин Алена Евгеньевна
Отец ребёнка: Гатин Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
05.04.2018
Отец ребёнка: Гатин Евгений Владимирович