Комарова (Нижникова) Елена Евтифеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Нижникова) Елена Евтифеевна

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Место рождения

Шипуново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.06.1908

Дата смерти

11.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1908

Отец: Нижников Евтифей

Мать: не указана

Шипуново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
27.01.1927

Муж: Комаров Павел Кириллович

Шипуново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Осуждение
05.05.1931
кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930) спецпоселение в Томской обл.
Рождение ребёнка
23.08.1939

Сын: Комаров Павел Павлович

Отец ребёнка: Комаров Павел Кириллович

Могильный Мыс, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
1947

Муж: Бирюлин Алексей Семенович

Смерть
11.03.1993
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