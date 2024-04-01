Комарова (Нижникова) Елена Евтифеевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1908
Дата смерти11.03.1993
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1908
Отец: Нижников Евтифей
Бракосочетание
27.01.1927
Осуждение
05.05.1931
кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930) спецпоселение в Томской обл.
Рождение ребёнка
23.08.1939
Отец ребёнка: Комаров Павел Кириллович
Могильный Мыс, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
1947
Смерть
11.03.1993